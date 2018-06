Katten gered uit brand 19 juni 2018

02u54 0

Brandweer Zone Antwerpen is gisterochtend naar de Lamorinièrestraat in Antwerpen gesneld. Op de benedenverdieping van een woning was er om een nog onbekende reden brand uitgebroken in de garage. De brandweer had het brandje na tien minuten al onder controle. "Wel moesten er twee katten geëvacueerd worden", klinkt het bij de brandweer. "Ze ademden niet te veel rook in." (BSB)