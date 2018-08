Kathedraalkapel wordt eventjes schildersatelier 16 augustus 2018

02u30 0 Antwerpen Speciaal voor Moederdag en de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart die we vieren op 15 augustus, vond in de kathedraal een live painting act plaats. Kunstschilder Jan Scheirs legde in de kathedraal het beeld met olieverf op doek vast.

Het vijfhonderd jaar oude houten beeld van Maria in de Mariakapel van de kathedraal wordt op Moederdag altijd gekleed in een gouden kleed en 's avonds rondgedragen in een processie. Ze krijgt dan ook een gouden kroon met diamanten en robijnen op haar hoofd. "Voor mij is het een hele eer dat ik dit mag doen", zegt Scheirs. "Het is een prachtig beeld en bestaat er een mooiere plek voor een kunstenaar om te mogen werken, omgeven door het werk van toppers zoals Rubens."





Dat hij intussen de aandacht trekt van voorbijgangers, vindt Jan best ok. "Ik ben schilder maar ik heb ooit ook conservatorium gedaan. Ik sta dus graag op een podium, ook om te schilderen. Geregeld hou ik live action paintings voor bedrijven en dan sta ik voor 2.000 man te werken. Het leuke is dat je hier feedback krijgt over je werk."





Al na amper een kwartier had Jan de contouren van Maria tegen een diepblauwe achtergrond vastgelegd. "Ik werk graag snel, ook omdat het vanavond al af moet zijn."





500 euro

Het werk wordt nog tot 31 augustus tentoongesteld in de kathedraal. Je kan ook bieden op het schilderij, het startbod bedraagt 500 euro. De veiling is ten voordele van de parochiale goede doelen van de kathedraal.





