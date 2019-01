Kathedraal zwijgt vanaf april door restauratie ADA

14 januari 2019

11u49 0 Antwerpen De 500 jaar oude belforttoren van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal ondergaat de komende twee jaar restauratiewerken. Op 21 januari start de aannemer met de opbouw van de stellingen. Vanaf april zwijgt de kathedraal voor een tijdje.

De restauratie van de buitenschil van de toren verloopt in twee fases. Eerst is het bovenste deel vanaf het uurwerk aan de beurt. Vanaf de winter van 2020 wordt het onderste deel onder handen genomen.

Geen halfuur- en uurslag

De natuursteen, het voegwerk en de beeldhouwwerken van de toren worden volledig nagezien en gerestaureerd waar nodig. Plaatselijk krijgt de natuursteen ook een zachte reiniging. Na demontage van de wijzerplaten, worden deze in het atelier volledig nagezien en gerestaureerd. Ook de vergulding van haan en kruis is voorzien. Om de luidklokken en beiaard te beschermen, worden die volledig ingepakt tijdens de werken. Alleen bij belangrijke vieringen in de kathedraal wordt één luidklok tijdelijk ingezet. Ook het automatisch beiaardspel en de uur- en halfuurslag van de klokken is hierdoor niet meer te horen. Het manuele beiaardspel van de beiaardiers zal wel nog te horen zijn tot april 2019.

Net zoals de werf van het stadhuis en Het Steen krijgt de werfaankleding aan de kathedraal een creatieve invulling. Stadsdichter Maud Vanhauwaert werkt samen met grafisch ontwerper Jelle Jespers een concept uit voor de werfomheining op de Handschoenmarkt en een deel van de steigerdoeken aan de toren.

De kathedraal van Antwerpen is de grootste gotische kerk van de Nederlanden. In 1938 werd ze, samen met de toren en bijgebouwen, beschermd als monument. Bovendien behoren de kathedraal en de toren sinds 1999 tot het UNESCO Werelderfgoed. Volgens historische bronnen werd de 123 meter hoge belforttoren voltooid in 1518. Door de eeuwen heen zijn aan de kathedraal en haar toren talrijke herstellings- en restauratiewerken uitgevoerd.