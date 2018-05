Kathedraal wordt (letterlijk) lichtbaken ARBEIDERS IN TOUWEN OM 780 LICHTJES TE MONTEREN DIETER LIZEN

25 mei 2018

03u05 0 Antwerpen De Kathedraal als een verlicht baken in de stad: het moet de kers op de taart worden van het Lichtplan. Arbeiders hangen momenteel in de touwen om 780 lichtjes te monteren aan het gebouw. Ondertussen denkt de stad al aan een volgend plan: de 'Via Sinjoor' verlichten.

Momenteel hangt een team van zeven gespecialiseerde elektriciens van Eandis in de touwen om binnen in de kathedraaltoren stuurboorden aan te brengen. Daarin wordt alles samen zo'n 9 kilometer aan kabel gelegd. Een klein huzarenstukje waar ook een expliciete machtiging voor werd verleend. "We hebben een goed overleg met Monumentenwacht. Als het aan hen ligt, zou er natuurlijk nooit iets veranderen, maar iedereen is het er wel over eens dat dit een meerwaarde geeft. We werken ook heel minutieus, zo zal er niets zichtbaar zijn: alles, ook de armaturen zelf, worden blind weggewerkt", vertelt projectleider Michel Gerrits.





Glasramen

Niet enkel de kathedraal wordt momenteel aangepakt, maar ook een twintigtal huizen rondom. Op de Handschoenmarkt, Blauwmoezelstraat en Lijnwaadmarkt gaat de aandacht naar sfeer, terwijl de Kathedraal dicht bij daglicht blijft. De glasramen zullen van binnenuit verlicht kunnen worden, maar vermoedelijk enkel als er binnen ook activiteit is.





Spel van schaduwen

Het licht gaat nu van een warm geel naar wit, maar het is vooral de montage die het verschil maakt. In plaats van een sterke straling vanop afstand worden er nu vooral kleinere armaturen tegen de gebouwen gemonteerd, waardoor een sterker spel van schaduwen en accenten ontstaat. Er worden op de kathedraal een 780 lichtpunten gemonteerd, 700 meer dan nu het geval is. Toch zal het energieverbruik met de helft dalen dankzij de moderne en energiezuinige LED's. Meer nog, alle 780 lichtjes zullen individueel ingesteld kunnen worden dankzij een gesofisticeerd computersysteem. "De hele lichtinstallatie zou Tomorrowland kunnen doen verbleken (lacht). Maar we blijven natuurlijk respectvol en sereen. De hele kathedraal krijgt vooral lichtjes langs buiten, maar de top wordt van binnenuit verlicht. Een lichtbaken als het ware."





Op 1 september zal het licht voor het eerst officieel aangeknipt worden. Dat gaat gepaard met heel wat festiviteiten. "Het is de verjaardag van de kathedraaltoren, 500 jaar geleden werd toen het kruis op de top geplaatst. Dat leek ons een goede gelegenheid om het Lichtplan in te huldigen", zegt schepen van Publiek Domein Ludo Van Campenhout. Als het aan de stad ligt, blijft het hier ook niet bij. "Liefst, zien we de hele 'Via Sinjoor' (tussen Centraal Station en 't Steen red.) verlicht, inclusief de Opera. Dat is een concreet plan al werd er nog geen timing voor uitgewerkt."