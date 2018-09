Kathedraal straks weer in steigers VANAVOND PRACHTIG VERLICHT VOOR 500STE VERJAARDAG PHILIPPE TRUYTS

01 september 2018

02u26 0 Antwerpen Groots feest vanavond voor de 500-jarige Antwerpse kathedraal. Klokslag 21 uur wordt de nieuwe verlichting ontstoken. Maar vanaf begin 2019 hangt de fiere kathedraaltoren in de steigers. De restauratie zal volgens bevoegd schepen Caroline Bastiaens (CD&V) zo'n twee jaar duren.

Het is het onvermijdelijke lot van monumentale gebouwen: de ene restauratie is amper voorbij of de andere dient zich alweer aan. In 2015 was de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal na 50 jaar eindelijk uit de stellingen geraakt. Het college ging aan de slag met een ambitieus lichtplan. Het verbluffende resultaat daarvan kun je vanavond bewonderen. Dankzij 780 hoogtechnologische lampjes, netjes ingewerkt in de gevel, wordt niet enkel de kathedraal uitgelicht, maar delen de omliggende straten en pleinen ook in het sfeervolle spektakel.





En al is er nog geen aannemer aangesteld, Caroline Bastiaens bevestigt dat de volgende restauratiefase van de kathedraaltoren volgend jaar aanbreekt. "We gaan er ongeveer twee jaar aan werken, in verschillende fases. De bedoeling is om de toren in zijn oude glorie te herstellen, op te poetsen en zo te bewaren voor de toekomst. De binnenkant van de toren hebben we hersteld tussen 2012 en 2016."





Afbrokkeling

Wat moet zoal worden aangepakt? De aannemer gaat de natuursteen, het voegwerk en de beeldhouw- en sculptuurwerken zacht reinigen en waar nodig herstellen. Anders riskeer je een afbrokkeling van de natuursteen. Daarnaast wordt de kalkbepleistering van de gewelven opgeknapt. De wijzerplaten krijgen net als de haan en het kruis een nieuw laagje verguldsel. In één moeite wordt ook de aandrijving van de wijzers nagekeken.





De Antwerpenaar zou zich de bedenking kunnen maken waarom er nu een prachtige verlichting wordt onthuld, terwijl die in 2019 weer - gedeeltelijk - wordt uitgeknipt.





Aanbesteding

"Zo extreem moet je het niet bekijken", zegt Ludo Van Campenhout (N-VA), bevoegd voor Publiek Domein. "Het ene (mooie verlichting) staat het andere (een restauratie) niet in de weg. We hebben dat met het stadhuis óók gedaan. In 2015 kwam er een nieuwe belichting, twee jaar later is de renovatie van het gebouw begonnen. We hadden nog met het lichtplan kunnen wachten tot na de restauratie van de kathedraaltoren. Maar een besparing zou het niet hebben opgeleverd. De armaturen en kabels zijn door alpinisten ook aan de binnenkant van de toren aangebracht. We doen geen dubbel werk. En de komende maanden kan de Antwerpenaar toch maar genieten van een mooi uitgelichte toren én omgeving."





Over het prijskaartje van de restauratie kan schepen Bastiaens nog niets zeggen. De aanbesteding voor de werken loopt nog.