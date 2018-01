Kathedraal blijft publiek bekoren 02u32 0

De Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal lokte vorig jaar 279.358 bezoekers. En dat zijn niet alleen toeristen. Maar liefst 55.658 Antwerpenaars bezochten de kathedraal in 2017. Dat zijn er 153 per dag. Met toeristen inbegrepen zit dat aantal aan 765 bezoekers per dag. De kathedraal en de provincie investeren momenteel in een betere bezoekersdoorstroming en een gloednieuwe ontmoetingsruimte in de Sint-Janskapel. Daarnaast treedt in het voorjaar het gerenommeerde Schyven-orgel opnieuw in werking, wat goed nieuws is voor de kathedraalconcerten. (ADA)