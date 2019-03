Karel de Grote Hogeschool breidt Engelstalig aanbod uit ADA

11 maart 2019

10u44 0 Antwerpen De Vlaamse Regering heeft drie nieuwe Engelstalige opleidingen goedgekeurd aan de Karel de Grote hogeschool (KdG). Daarmee breidt de hogeschool haar Engels opleidingsaanbod verder uit.

Vanaf volgend academiejaar kunnen studenten aan de Karel de Grote Hogeschool kiezen voor de Bachelor of Multimedia & Communication Technology en Master in Visual Arts en het jaar daarop komt daar ook de Bachelor of Applied Information Technology bij. Dat zijn de drie nieuwe Engelstalige opleidingen die Karel de Grote Hogeschool zal aanbieden.

De Vlaamse Regering gaf daarvoor groen licht. “Met deze nieuwe Engelstalige opleidingen zetten we belangrijke stappen in ons internationale opleidingsaanbod”, vertelt Veerle Hendrickx, algemeen directeur aan KdG. “Van de bestaande bachelor Business Management en de Advanced Master of Research in Art and Design tot deze drie gloednieuwe programma’s.”

KdG komt met deze nieuwe Engelstalige opleidingen tegemoet aan de huidige prangende arbeidsvraag vanuit de ICT-sector. “Met dit internationale aanbod kunnen we studenten van over de hele wereld rekruteren die later bepaalde knelpuntberoepen kunnen invullen. We leveren gediplomeerden af met praktijkkennis van de nieuwste technologieën zoals Artificial Intelligence en Augmented, Mixed en Virtual Reality”, stelt de algemeen directeur.

Ten slotte versterken de Engelstalige opleidingen ook de band met buitenlandse partnerscholen. “Internationalisering is voor KdG een speerpunt. Om meer studenten te kunnen uitsturen naar het buitenland, bijvoorbeeld in het kader van een Erasmus-uitwisseling, willen we meer plekken garanderen voor inkomende studenten en dat kunnen we blijven doen dankzij ons bredere internationale aanbod”, aldus Veerle Hendrickx.