Karel De Grote Hogeschool biedt als eerste opleiding Event Academy aan ADA

22 maart 2019

Vanaf januari volgend jaar kan je aan de Karel de Grote Hogeschool het postgraduaat Event Academy volgen. Deze opleiding is uniek in Vlaanderen.

Event Academy is het gloednieuwe postgraduaat dat de Karel de Grote Hogeschool (KdG) vanaf januari 2020 aanbiedt. De doelgroep van de opleiding zijn steden en gemeenten, maar ook event-professionals uit de (non-)profitsector. Twaalf docenten delen hun expertise om de publieke impact van evenementen te voorspellen, meten en verbeteren.

Deze opleiding is nieuw en uniek in Vlaanderen en werd ontwikkeld vanuit het expertisecentrum Publieke Impact. Christine Merckx, hoofd van centrum: “De opleiding vertrekt vanuit de opgebouwde kennis van het expertisecentrum. Dat verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel evenementen en andere stedelijke activiteiten meer af te stemmen op burger en maatschappij. Met online tools ga je de emotionele, symbolische, economische en functionele waarde van je event in kaart brengen en vergroten.”

Het postgraduaat Event Academy telt 9 dinsdagen, van 7 januari tot 28 april 2020. De cursisten kunnen kiezen voor het volledige programma of voor aparte lesdagen uit de opleiding.