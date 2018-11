Kardinaal De Kesel enthousiast over school voor alle grote godsdiensten philippe truyts

20 november 2018

16u43 0

Hoog bezoek dinsdag voor de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) in Wilrijk. Kardinaal Jozef De Kesel kwam er voor het eerst op bezoek en gaf een gastcollege, bijgewoond door een 15-tal studenten en heel wat andere geïnteresseerden. “Leven in een seculiere maatschappij is beslist beter dan in een religieuze maatschappij vanwege de keuzevrijheid”, zo stelde De Kesel.

De FVG is de enige instelling in Vlaanderen waar je kunst studeren over álle grote godsdiensten en levensbeschouwingen, op een wetenschappelijke en pluralistische basis. “De kardinaal was zeer enthousiast”, zegt rector Chris Vonck. “Meestal wordt een bisschop op een katholiek instituut uitgenodigd. Nu zat hij voor een publiek van verschillende tradities. Vroeger hebben we een paar keer toenmalig kardinaal Danneels mogen ontvangen, maar toen zou er niet zo gewezen zijn op het pluspunt van de secularisatie (scheiding van kerk en staat, red.) Kardinaal De Kesel wees erop hoe belangrijk het is om niet gebonden te zijn aan een opgelegde leer, of die nu religieus is of niet. Maar tegelijkertijd beklemtoonde hij dat de zuivere wetenschap ook niet altijd het antwoord biedt op alle levensvragen.”