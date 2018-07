Karaokébar zonder drankvergunning verzegeld 18 juli 2018

02u40 0

Karaokébar Park Avenue aan de Kaasrui is op vraag van het parket van Antwerpen verzegeld door de lokale politie omdat de eigenaar geen vergunning heeft om alcoholische dranken te verkopen. "Ons wijkteam West maant de zaakvoerder al sinds februari aan om zich in regel te stellen in verband met zijn drankvergunning", verduidelijkt politiewoordvoerder Willem Migom. "Wanneer de eigenaar zijn zaak terug mag openen, ligt volledig aan hem. De karaokébar blijft gesloten tot hij de juiste vergunning heeft of hij een plan kan voorleggen zonder de verkoop van alcoholische dranken." (BSB)