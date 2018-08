Karaokebar Bonaparte verandert na 58 jaar van naam 09 augustus 2018

Zeg niet langer 'Bonaparte' tegen de bekende karaokebar op de Grote Markt. Vanaf vandaag heet de zaak 'Rainbow Bar'. Een stunt naar aanleiding van de Antwerp Pride, uiteraard.





Tijdens de Antwerp Pride wappert bij Bonaparte altijd een gigantische regenboogvlag aan de gevel. Maar deze keer wilde zaakvoerder Dimitri Vantomme een stapje verder gaan. Na 58 jaar verandert hij de naam van zijn zaak - bij wijze van stunt - in Rainbow Bar. Na 19 augustus heet de karaokebar weer als vanouds. Ook het interieur werd door Vantomme en zijn team onder handen genomen: alle meubilair is in de regenboogkleuren geschilderd.





Vantomme, die ook zanger en tv-host is, zetelt al tien jaar in de Raad van Bestuur van Antwerp Pride. De strijd voor gelijke rechten voor de LGTB-gemeenschap ligt hem dan ook nauw aan het hart. "Het wordt tijd dat we gaan beseffen dat de wettelijke gelijkwaardigheid niet élke ongelijkheid heeft opgelost", zegt Dimitri. "De politiek heeft op juridisch vlak een strijd gevoerd voor gelijke rechten, maar mag nu zeker niet opgeven met strijden voor onze vrijheden op maatschappelijk niveau. We moeten deze samen met hand en tand blijven verdedigen." (BJS)