Karaattaks levert 68 miljoen euro op 15 mei 2018

02u32 0 Antwerpen De karaattaks voor diamantairs heeft de federale overheid vorig jaar 68,4 miljoen euro opgebracht, ruim 17 miljoen meer dan in 2016. "Een goede zaak", zo reageert het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). "De taks heeft zelfs een aanzuigeffect op bedrijven die dankzij de grotere rechtszekerheid nu naar ons land terugkeren."

De karaattaks is een speciaal belastingregime voor diamantairs. Zij betalen de gangbare vennootschapsbelasting (33,99 procent in 2017), maar die is berekend op 0,55 tot 2,1 procent van hun omzet, afhankelijk van de aftrekposten dat de diamantairs mogen inbrengen.





Afbetalingen

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gaat ervan uit dat de inkomsten nog hoger zullen worden. Nu slaan de cijfers enkel op de voorafbetalingen van de diamantairs.





De karaattaks krijgt veel kritiek van de oppositie, omdat de diamantsector volgens hen veel meer belastingen zouden moeten betalen.





Maar voor de invoering van de taks lagen de fiscale opbrengsten meestal slechts rond 20 miljoen euro. "We zijn blij dat er nu een stabiel, rechtszeker systeem bestaat", zegt Margaux Donckier, woordvoerster van het AWDC. "Vroeger heerste te veel onduidelijkheid."





(PHT)