Kapper Stan verhuist Dieter Lizen

18 januari 2019

Coiffure Stan verhuist van het Vleminckveld naar een nieuw salon in een kleinere setting. “Na 11 jaar in het salon in het Vleminckveld, is het tijd voor een nieuw begin”, zegt zaakvoerster Nathalie Selle. “Ik verhuis naar een andere plek! Een plek die je nóg meer rust en gezelligheid zal bieden. Maar wees gerust, ik blijf in de buurt want ik hou van deze Antwerpse quartier waar fashion, kunst, events en trends centraal staan. De buurt bruist en dus blijf ik er graag hangen”. Iedereen is welkom bij Nathalie in haar nieuwe salon in de Bredestraat 43, letterlijk achter de hoek. “Tot die tijd weet je me uiteraard te vinden op de oude plek”, besluit Nathalie.