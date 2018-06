Kapper Erwin (65) bergt zijn schaar op NA 45 JAAR SLUIT KAPSALON IN POTHOEKSTRAAT DE DEUREN KRISTOF DE CNODDER

22 juni 2018

02u39 0 Antwerpen Na 45 jaar trekt Erwin Maiburg de deur van zijn kapsalon in de Antwerpse Pothoekstraat definitief achter zich dicht. De inwoner van Pulderbos gaat eind deze maand met pensioen. "Met spijt in het hart, want mijn klanten werden mijn vrienden", vertelt Erwin (65). "Maar stilaan werd het tijd voor iets anders."

Op 30 juni hangt Erwin Maiburg zijn schaar aan de haak. Zo verdwijnt 'Haarmode Erwin' uit het Antwerpse straatbeeld. Het einde van een tijdperk, mogen we wel zeggen. "45 jaar aan een stuk werkte ik in mijn salon in de Pothoekstraat", zegt de bijna-gepensioneerde. "Als jonge gast studeerde ik eerst voor kapper en werd ik meteen daarna vertegenwoordiger van shampoomerk L'Oréal. Zo botste ik op wat later mijn kapperszaak zou worden. Ik nam de zaak begin jaren zeventig over en ben er altijd gebleven. Nu stopt dat verhaal. Zelf had ik best nog zin om een paar jaar verder te werken, maar mijn vrouw zou graag wat meer dingen samen doen. Het is nu tijd voor andere zaken."





Door de jaren heen bouwde Erwin een hechte band op met veel klanten.





Geen klanten maar vrienden

"Ik noem die mensen zelfs geen klanten, maar eerder kennissen of vrienden. En die kwamen niet alleen uit Antwerpen, maar ook van veel verder weg. Ik had bijvoorbeeld iemand die altijd speciaal van Hasselt naar mijn salon kwam. De mond-aan-mondreclame ging blijkbaar ver (lacht). Ondertussen kreeg ik van bepaalde families ook al drie verschillende generaties over de vloer. Het zal vreemd doen om al die vertrouwde gezichten nu niet zo vaak meer te zien. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen."





Dochter Britt

Voor zijn vast cliënteel zocht Erwin naar een (geschikte) overnemer, maar die werd niet gevonden. "De buurt waarin mijn kapsalon zich bevindt, heeft niet de allerbeste reputatie en dat schrikt sommige kandidaat-overnemers blijkbaar af", stelt Erwin vast. "En eigenlijk is dat negatieve imago onterecht. Ik heb hier weinig vreemde toestanden gezien en me nooit onveilig gevoeld. Dat in de buurt van de Pothoekstraat veel allochtonen wonen, vind ik zelf geen enkel probleem. Ik vond die mix van nationaliteiten juist interessant. Ook als kapper, want Aziaten en Afrikanen hebben een heel andere structuur van haar dan Europeanen. Dat hield mijn job steeds uitdagend."





Voortaan gaat Erwin het dus wat rustiger aan doen én af en toe eens binnen springen bij zijn dochter Britt, die kapster is in Pulle. "Britt werkte ooit bij mij, maar de verplaatsing naar de stad begon haar tegen te steken. Nu kan ik gelukkig bij haar de sfeer van een salon nog eens opsnuiven", besluit Erwin. De afscheidnemende kapper vroeg ten slotte of we zijn gsm-nummer konden vermelden voor klanten die contact wilden blijven houden: 0475/74.34.47.