Kapitein Zeppos wordt hotel met tien kamers philippe truyts

05 maart 2019

17u42 0 Antwerpen Het bekende eetcafé Kapitein Zeppos aan het Mechelseplein gaat na twintig succesvolle jaren aanzienlijk uitbreiden. Boven komt een hotel met tien kamers, het eetcafé krijgt een verlengstuk in het naastliggende pand.

”We waren al lang van plan om iets te doen met de bovenliggende verdiepingen. Het was doodjammer dat die al zo lang leegstonden”, zegt eigenaar Olivier Boelen. Hotelkamers boven de Zeppos maken, was de eerste keuze. Boelen: “Maar daarvoor moesten we eerst een nooduitgang zien te vinden, een verplichting in de bouwcode. Toen het huis hiernaast in nummer 76 te koop kwam, lag de oplossing voor de hand. Bovendien kunnen we zo het restaurant uitbreiden via een paar doorgangen naar het gelijkvloers hiernaast.”

Knalrode gevel

Vaste klanten van de Zeppos hoeven niet te vrezen: het interieur achter de knalrode gevel blijft onaangeroerd zoals het nu is.

Vandaag hangt er al een bekendmaking aan het raam dat “het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning heeft verleend”. Omwonenden kunnen eventueel beroep aantekenen tegen de komst van het hotel en de uitbreiding. Boelen: ”Maar wij hopen natuurlijk dat er gauw een bouwvergunning komt en wij aan de slag kunnen.”