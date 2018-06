Kantoorruimtes The Beacon al voor helft ingevuld 15 juni 2018

In het voormalige Tolhuis op de hoek van de Scheldekaaien en de Sint-Pietersvliet wordt The Beacon ontwikkeld, een business- en innovatiehub met kantoorruimtes voor topbedrijven in het Internet of Things (IoT).





Een jury selecteerde uit een open call bij 150 bedrijven al 10 bedrijven die samen met 120 onderzoekers van imec en de Universiteit Antwerpen hun intrek zullen nemen in The Beacon. Zo werd al de helft van The Beacon ingevuld. De bedrijven die deel gaan uitmaken van The Beacon zijn Acceleran, AKKA Belgium, Aloxy, Citymesh, Dockflow, NxtPort, Orange Belgium, Rombit, Seafar en Verhaert. Ook Start it @KBC verhuist voor minstens twee jaar naar het Tolhuis. De start-upincubator zal er jonge start-ups begeleiden totdat de renovatie van zijn thuisfront in de Boerentoren achter de rug is. Nog tot 24 juni staat een nieuwe call voor kantoorruimte in The Beacon open.