Kans op schoolkamperen groeit weer philippe truyts

08 januari 2019

18u06 0 Antwerpen De kans dat er ook dit jaar zal worden gekampeerd aan Antwerpse middelbare scholen, is weer wat groter geworden. Begin volgende week zullen de scholen de knoop doorhakken, nu een decreet over de digitale aanmelding in de koelkast is beland. “Toch verwachten we niet zoveel problemen”, zegt Eva De Wolf, woordvoerster van schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (sp.a).

Schoolkamperen was tot een paar jaar geleden de normaalste zaak van de wereld aan middelbare scholen, vooral aan enkele hoog aangeschreven scholen binnen het vrije net. Maar net zoals voor basisscholen groeide in Antwerpen een consensus over de digitale aanmelding. Een Vlaams inschrijvingsdecreet moest dat verplicht maken. Maar die verplichting valt nu weg. “Je kunt niet uitsluiten dat sommige scholen eruit stappen”, zegt Eva De Wolf. “Maar we zullen digitale aanmelding blijven aanmoedigen.”

We contacteerden verschillende scholen, maar kregen weinig reactie. Pius X geeft aan dat ouders veel vragen stellen. Ze krijgen de raad om de website van de school in het oog te houden. Volgende week gaan de scholen met elkaar in overleg.