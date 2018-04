Kandidaat-erfpachter gezocht voor Smidt van Gelder 28 april 2018

02u49 0

AG VESPA, het vastgoedbedrijf van de stad, zoekt een kandidaat voor de restauratie en herbestemming van het voormalige museum Smidt van Gelder op de Belgiëlei in Antwerpen. Vlaanderen maakt een premie van 2,4 miljoen euro vrij voor het imposante gebouw uit 1905. DMT Architecten heeft een beheersplan en een restauratiedossier opgesteld.





Smidt van Gelder is een taai dossier. Na een zware brand in 1987 slaagde geen enkel stadsbestuur erin om de luxueuze meesterwoning te restaureren. Dat lag vooral aan de enorme gebreken. Met uitzondering van de prachtige Franse tuin. Stadsarbeiders onderhielden die wél netjes. In het belle époquegebouw bracht Pieter Smidt van Gelder er na 1937 zijn immense kunstverzameling onder. De stad werd na een schenking eigenaar van de woning en de collectie in 1949. Het gebouw, de tuin en het interieur zijn in 2002 beschermd als monument.





Grandeur

Schepen voor Patrimonium Caroline Bastiaens (CD&V): "Uitgangspunt is het herstellen van de oorspronkelijke grandeur en de uitstraling." De privépartner mag niets veranderen aan de monumentale inkomhal, de traphal met bordessen, de ontvangsthal op de hoofdverdieping en de trap naar de tweede verdieping. Sowieso moet er hard worden gewerkt aan de stabiliteit, de brandveiligheid en het gebruikscomfort van het gebouw.





Bedoeling is het afsluiten van een erfpacht voor 50 jaar. Kandidaten moeten uiterlijk tegen 31 augustus een voorstel indienen. Een deel van Smidt van Gelder moet minstens driemaal per jaar voor het brede publiek toegankelijk zijn. (PHT)