Kampioen? Veldbestorming toegelaten 10 maart 2018

Beerschot Wilrijk vraagt alle supporters die vanavond naar het stadion komen, een aantal afspraken te respecteren.





De stadionparking blijft gesloten. De Fan Shop opent om 16 uur. Er zijn superkortingen tot 50 procent. Vanaf 17 uur kun je in het Themacafé terecht. De togen en tribunes openen om 18 uur. Er staan drie grote schermen op het terrein. Als de club in Brugge de titel in 1B pakt, mag de grasmat worden overrompeld en start een muzikaal omkaderd feestje. Rond middernacht zouden de spelers arriveren, gevolgd door een huldiging. Om 2 uur moet iedereen naar huis.





Niemand wil eraan denken, maar als Cercle Brugge kampioen wordt, dan is er uiteraard geen feestje. Iedereen moet dan snel het stadion verlaten. (PHT)