Kamperen tegen privatisering Ten Prinsenhove 08 mei 2018

02u43 0

Een groepje studenten van de studentenorganisatie Comac sloeg gisterenavond 6 tentjes op voor het kotgebouw Ten Prinsenhove. Ze doen dat uit protest tegen de plannen van de Universiteit Antwerpen om het gebouw met 150 kamers te privatiseren. De rector lichtte op een tweejaarlijkse studentenvergadering de plannen gisteravond nog eens toe, maar kwam niet terug op zijn beslissing.





Universiteit Antwerpen besliste om het niet-brandveilige gebouw te sluiten en niet zelf te gaan renoveren, vanwege de torenhoge kosten. "De universiteit kan deze kosten onmogelijk zelf dragen, want het gaat om minstens 10 miljoen euro", zegt woordvoerder Peter De Meyer. "Via een notaris wordt er gezocht naar een ontwikkelaar die het gebouw een nieuwe toekomst wil geven. De universiteit zou daarvoor het pand in erfpacht geven. Er zijn al verschillende kandidaten geïnteresseerd maar de procedure loopt nog." Rector Van Goethem wenste de kamperende studenten in een brief ook een fijne nacht toe. (DILA)