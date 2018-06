Kammenstraat autovrij tijdens solden 26 juni 2018

Ook dit jaar wordt de Kammenstraat tijdens de zomersolden voor een periode van twee weken afgesloten voor auto's. De verdwijnpaal op de hoek met de Oudaan zal de Kammenstraat afsluiten van zaterdag 30 juni tot maandag 16 juli, telkens tussen 11 en 19 uur. In de omgeving worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Daardoor kan het openbaar vervoer blijven functioneren, kunnen bewoners in hun buurt blijven parkeren en blijven de parkings in de binnenstad vlot bereikbaar. (NBA)