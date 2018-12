Kammenstraat autovrij tijdens koopjesperiode BJS

06 december 2018

09u55 0 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur maakt de Kammenstraat autovrij gedurende de koopjesperiode tijdens de openingsuren van de winkels. Tussen 14 december 2018 en 7 januari 2019 gaan de verdwijnpalen omhoog tussen 11 en 19 uur.

In een heel aantal andere straten in de Antwerpse binnenstad wijzigt de verkeerssituatie tijdens de koopjesperiode eveneens. Zo worden de Everdijstraat (ter hoogte van de parking Oudaan), de Sleutelstraat (ter hoogte van de Kammenstraat) en de Sint-Antoniusstraat (ter hoogte van de Kammenstraat) afgesloten voor doorgaand verkeer. De Lombardenstraat wordt dubbelrichting gemaakt en er wordt een plaatselijk parkeerverbod ingevoerd.

In de Geefstraat geldt enkelrichting voor autoverkeer en openbaar vervoer van Lombardenstraat naar Schoenmarkt (verplicht rechtsaf van Geefstraat naar Schoenmarkt). De Schoenmarkt wordt dan weer enkelrichting in de richting van de Huidevettersstraat. En de Eiermarkt wordt enkelrichting tussen Meirbrug en inrit parking Meir (in de richting van de parking). Zo kan verkeer komende uit Sudermanstraat, parking KBC en parking Meir niet meer naar de Meirbrug. Dit verkeer moet via Sudermanstraat terug weg.