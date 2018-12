Kamiano geeft mensen in nood warme kerst philippe truyts

20 december 2018

17u18 0 Antwerpen De kerstfeesten van Kamiano – de restaurants van Sant’Egidio voor dak- en thuislozen in een aantal steden – in kerken zijn een klassieker geworden. In Antwerpen organiseert men er vier op kerstdag in Hoboken, Merksem, Borgerhout en op Linkeroever. Het grootste feest is dat op kerstavond in de Sint-Carolus Borromeuskerk aan het Conscienceplein.

Over het hele land schuiven op 24 en 25 december 3.500 mensen in nood aan de feestdis aan. “Kamiano geeft zo een ereplaats aan daklozen, eenzame ouderen, kansarme kinderen, mensen met een beperking, vluchtelingen en gevangenen”, luidt het. Circa 1.300 vrijwilligers zorgen ervoor dat alles vlot verloopt.

Het kerstfeest in de Sint-Carolus Borromeuskerk op 24 december begint om 18 uur. De dag nadien, kerstdag, start het feest om 12.30 uur in de Sint-Bartholomeusstraat (Merksem), Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk (Hoboken), Sint-Willibroduskerk (Borgerhout) en Sint-Lucaskerk (Linkeroever).

Daarnaast organiseren jongeren tussen 12 en 20 jaar enkele feesten voor ouderen in rusthuizen. Vrijdag 21 december om 14 uur is er een kerstfeest in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Antwerpen. Op 24 december heeft een feest plaats in Sint-Anna in Berchem.