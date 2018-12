Kamerlid Johan Klaps (N-VA) moet op zoek naar job philippe truyts

09 december 2018

19u52 0 Antwerpen Omdat Jan Jambon (N-VA) geen minister meer is, moet federaal kamerlid Johan Klaps (48) uit Berchem op zoek naar een job. “Maandag moet ik mijn bureau in Brussel leegmaken. Ik hoop dat ze mijn medewerkster soigneren.”

Johan Klaps, die opgroeide in Maaseik, kwam als opvolger in de Kamer terecht, toen Jan Jambon in oktober 2014 minister werd. De voorbije zes jaar was Klaps gemeenteraadslid en hij behield zijn zitje bij de lokale verkiezingen in oktober. Voor hij in de politiek stapte, maakte hij als zelfstandige carrière in de bank- en verzekeringssector. “Die ervaring hielp me om in de Kamer op een aantal dossiers en wetsvoorstellen mijn stempel te drukken.”

Vier jaar geleden verkcht hij zijn firma. “Ik kan dus niet zomaar terug naar mijn oude bezigheid. Ik ga met mijn partij praten. Sowieso wou ik begin volgend jaar uitkijken naar een job. Ik zal graag op een lijst staan in mei als men het me vraagt, maar zekerheid heb je niet in de politiek.”