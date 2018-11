Kalmthout heeft nu ook z'n eigen strip Bekende inwoners en volksverhalen komen aan bod in 42 pagina’s pure folklore David Acke

18 november 2018

09u14 0 Antwerpen Drie jaar heeft Jan Francken aan zijn laatste grote project gewerkt. Van absoluut basisidee naar de uiteindelijke realisatie van zijn Kalmthout in Beelekes. Het stripverhaal vertelt zeven verhalen over bekende Kalmthoutenaren en typische volksverhalen. 42 pagina’s pure folklore.

Het idee haalt hij uit Brussel. Daar werd in 2009 al een Brussel in Beelekes gemaakt. “Maar ik durf gerust zeggen dat ons niveau een pak hoger ligt dan het boek in Brussel”, zegt Jan trots. Met Kalmthout in Beelekes is de gemeente de allereerste Vlaams gemeente die een dergelijk boek kan voorleggen. En daar heeft de kostprijs zeker iets mee te maken. “Het is een erg duur project om te realiseren. Gelukkig ken ik wat mensen in de stripverhalenwereld waardoor ik sommige dingen aan een vriendenprijsje heb kunnen verkrijgen want anders was het misschien onmogelijk geweest”, weet Jan.

Hanerijden

Tijdens het creatieproces konden de inwoners van Kalmthout zelf een aantal historische figuren aanreiken en vergeten volksverhalen vanonder het stof halen. “We hebben heel veel leuke en interessante ideeën gekregen maar uiteindelijk viel het toch op dat mensen vaak dezelfde ideeën voorstelde. Ik denk aan Pierre Cassimon die al tachtig jaar de stiel van bierbrouwer beoefent of het verhaal van Moeder Kee die de plak zwaaide over de Kalmthoutse Heide. Dat zijn figuren die niet konden ontbreken in het boek.” Zo leerde Francken zelf ook iets bij over zijn gemeente. Tussen 1890 en 1930 was het hanerijden erg populair in Kalmthout, een voorloper van het ganzenrijden. “Mensen trokken van café naar café met een haan bij zich. Het was een echt volksfeest en men keek niet op een pintje meer of minder. Een houten kar werd op zijn kant gelegd en de haan werd erop bevestigd. Terwijl het dier ronddraaide moest je proberen de kop eraf te slaan. De winnaar werd dan de keizer van het hanerijden,” vertelt Jan.

Verhalen in overvloed maar de moeilijkheid was om die verhalen ook visueel correct weer te geven in het stripboek. “Daarom gingen we telkens op zoek naar historische afbeeldingen waarop de tekenaars zich konden baseren bij het maken van de schetsen. Dat was niet altijd even gemakkelijk. Bovendien moest het technisch ook mogelijk zijn voor de tekenaars.”

Stoffig archief

Uiteindelijk kan Jan met heel veel trots na drie jaar zijn laatste grootste project voorstellen. En zijn Kalmthout in Beelekes is meteen een groot succes. “Heel wat scholen hebben al aangegeven dat ze exemplaren willen. Dat was mijn doelstelling vooraf. Ik wilde de rijke geschiedenis van onze gemeente bekender maken. We hoeven het niet altijd ver te gaan zoeken hé. Het zou zonde zijn moesten al die mooie verhalen verdwijnen in een stoffig archief.”