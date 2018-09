Kali-team start op geheime locatie POLITIECHEF: "HONDERDDUIZENDEN EURO'S VOOR CORRUPTE HANDLANGERS" PATRICK LEFELON

04 september 2018

02u43 0 Antwerpen Een twintigtal speurders, inspecteurs en douaniers heeft vanmorgen voor het eerst samengewerkt tegen de drugsmaffia. Dit nieuwe Kali-team werkt vanop een geheime locatie om vergeldingsacties te voorkomen. Het Antwerpse drugsmilieu wordt al maanden geplaagd door aanslagen met handgranaten of kalasjnikovs. Politici wachten vol spanning op de eerste grote slag van het Kali-team.

Het leidt geen twijfel dat het Kali-team zal toeslaan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Alle politieke partijen hebben zich bij de lancering van het Stroomplan uitgesproken voor een verhoogde strijd tegen de drugsmaffia. Volgens dat Stroomplan gaan vanaf 1 september lokale en federale politie, douane en sociale en fiscale inspectiediensten samenwerken om de illegale economie van de Antwerpse drugclans onderuit te halen. Die strijd stopt niet meer bij het onderscheppen van de zoveelste lading cocaïne. Voortaan moeten ook de appartementen, auto's, horloges, winkels, restaurants en shishabars waar de drugsbendes in investeren, worden aangepakt.





Burgemeester Bart De Wever (N-VA) maakte maandag duidelijk wie die aanpak op de rails heeft doorgedrukt: hijzelf. De Wever weet waar het geld verstopt zit, in tegenstelling tot zijn aangewaaide politieke tegenstrever Kris Peeters. Die ging deze zomer op campagne op de Turnhoutsebaan in Borgerhout.





"Het beeld dat de burgemeester over deze buurt ophangt van criminaliteit en terrorisme, klopt gewoon niet", zei Peeters toen.





Maandagmorgen merkte De Wever fijntjes op dat de man met wie Peeters zo mooi op de foto ging in Borgerhout, bij de politie bekend is voor wapen- en drugshandel.





Visboeren

Het Kali-team is gestart met een twintigtal medewerkers. Net voor de vakantie heeft het Kali-team proefgedraaid met het dossier 'Visboeren.' Op 6 juni vielen alle inspectiediensten samen met de politie binnen in de vijf viswinkels van de familie A. Zeven verdachten werden gearresteerd onder wie Hassan, Rachid en Mohamed A. Een vierde broer wordt nog gezocht. In de viswinkels werden de voorraden verse vis in beslag genomen.





Overnames

De viswinkels van de familie A. in Borgerhout, Berchem en Antwerpen-Noord zijn sinds die inval gesloten. De familie probeert de viswinkels van de hand te doen maar mogelijke overnames worden met argusogen gevolgd door het Antwerpse gerecht.





De Antwerpse gerechtelijke directeur Stanny De Vlieger (federale politie) waarschuwt in een vertrouwelijk rapport voor het gevaar van corruptie. "Daarmee bedoel ik niet enkel de corruptie bij de dokwerkers die ladingen cocaïne uit containers halen. Verschillende van onze dossiers tonen linken aan naar bijvoorbeeld douane en politie. Zo worden fikse bedragen betaald voor het verkrijgen van politionele gegevens. Honderdduizend euro's zijn hier als vergoeding geen uitzondering."





Voor De Wever blijft het gevaar voor infiltratie en corruptie niet beperkt tot politie en douane. "Ook lokale politici zijn soms maar één klik verwijderd van een crimineel contact", aldus De Wever. Voor zover bekend loopt er bij het Antwerpse gerecht geen enkel corruptiedossier naar een politicus die zich door de drugsmaffia zou laten betalen.