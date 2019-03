Kabinet schepen Duchateau reageert op dood Graeme: “Hebben alles gedaan wat we wettelijk konden doen” ADA

03 maart 2019

Het kabinet van schepen voor Sociale Zaken Fons Duchateau reageert op de uitlatingen van Axel Daeseleire. “Het is duidelijk dat meneer Daeseleire het dossier van Graeme niet kent. Wij hebben alles gedaan wat wettelijk mogelijk is om Graeme te helpen. Maar hij is wat wij noemen een zorgwekkende zorgweigeraar. Graeme wilde niet geholpen worden. Dat is de grote tragedie in dit verhaal," zegt Michael Lescroart, woordvoerder van schepen Duchateau. “Het is erg jammer dat Daeseleire op deze manier reageert.”