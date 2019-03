Kaat De Kock brengt 8ste roman uit in 3 jaar: “Chicklit is zo plezant om te schrijven” Annelin Marien

21 maart 2019

15u30 0 Antwerpen Het gaat snel voor Kaat De Kock. In drie jaar tijd bracht ze al acht boeken uit, en ze is bezig aan het negende. Ze schreef al zes ‘young adult'-boeken, en sinds kort brengt ze ook chicklit uit. Haar tweede chicklit, Daar gaat de bruid, ligt sinds eergisteren in de winkels. “Ik wilde vroeger een serieuze auteur zijn, maar chicklit is gewoon zo plezant om te schrijven!”

Kaat De Kock is eindredactrice bij Flair, en schrijft nog maar sinds enkele jaren boeken. “Het schrijven is bij mij begonnen omdat ik voor mijn dochter heel vaak boekjes voorlas. Er zijn veel goede kinderboeken, maar er zijn er toch ook wel wat waarvan ik dacht: ‘Dat kan ik misschien wel beter’. Ik kreeg meer en meer goesting om zelf voor haar iets te schrijven, dus ben ik begonnen met kinderboeken. Maar dat was blijkbaar niet wat uitgeverijen zochten: mijn kinderboeken wilde niemand uitgeven. Op een dag heb ik dan eens een ‘young adult'-boek geschreven, en dat bleek wel een schot in de roos te zijn.”

Een meisje met dyslexie had mijn boek in één keer uitgelezen. Dat is een heel groot compliment. Kaat De Kock

Rusland en Korea

Haar eerste boek, Selfie, werd meteen in Nederland genomineerd voor een debuutprijs, is verkocht aan Rusland en Korea, en zit ondertussen al aan een derde druk. “Die young adults hebben wel succes, ja. Ze worden ook veel door scholen gebruikt: Selfie gaat over naaktfoto’s sturen, en dat is natuurlijk een thema dat ze graag aankaarten in een klas. En ze worden blijkbaar graag gelezen, ook door jongeren die niet zo snel een boek zouden openslaan. Zo kreeg ik eens een mail van een meisje met dyslexie, die zei dat ze boeken lezen normaal gruwelijk vindt, maar dat ze mijn boek in één keer had uitgelezen. Dat is een heel groot compliment.”

Bij ‘young adult’-boeken moet je iets voorzichtiger zijn, bij chicklit kan je er echt over gaan Kaat De Kock

Chicklit

Na nog vier young adults te hebben geschreven, werd Kaat door een uitgeverij gecontacteerd om een feelgoodroman te schrijven, een ‘chicklit’ dus. Dat is eigentijdse romantische fictielectuur door en voor jonge vrouwen.“Het was nooit echt een bewuste keuze om chicklit te gaan schrijven, maar het is wel enorm leuk om te doen. Bij young adultboeken moet je iets voorzichtiger zijn door het publiek (13- tot 18-jarigen, red.), maar bij chicklit kan je er echt over gaan.” En ook dat genre heeft succes: “Ik krijg heel goede recensies op mijn twee feelgoods, daar val ik soms nog van achterover. Het zijn nog geen bestsellers, maar eigenlijk ben ik blijer met alle positieve reacties dan met een hoge verkoop.”

En of haar dochter, de aanleiding tot het beginnen schrijven, nu ook haar boeken leest? “Ja, ze heeft al twee van mijn young adults mogen lezen. Ze vond die heel goed, maar in hoeverre ze dat zegt omdat ik haar moeder ben, weet ik natuurlijk niet!” (lacht)