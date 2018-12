K’s Choice en 600 zangers openen Winter in Antwerpen philippe truyts

08 december 2018

21u28 2 Antwerpen Wie eens een vol Operaplein wou zien, repte zich zaterdag naar hét moment van het openingsfeest van Winter in Antwerpen. K’s Choice bracht er met een koor van zeshonderd zangers zijn grootste hits. Engelenstemmen die even de kletterende, kouwelijke regen deden vergeten.

Music maestro: de stad had voor deze editie van het vier weken durende winterwonderland een opening met 21 koren bedacht. Netjes verspreid over de pleinen tussen Schelde en Centraal Station. De koren bestreken met hun repertoire zowat alle muziekgenres, van zeer klassiek tot zeer pop. Sommige koren zijn van alle markten thuis.

Het Gents Universitair Koor met dirigent Joris Derder is daarvan een excellent voorbeeld. Op de Grote Markt, waar mysterieuze dampende kuipen stonden, pakten ze het publiek in met schitterende gospelsongs als ‘Battle of Jericho’. “Antwerpen haalt ons een beetje uit onze comfortzone”, erkent woordvoerder Arno Devriese. “Het was onze eerste keer hier. Op de trein zat de stemming er al in. We waren aan het repeteren toen iemand van een groepje ons vroeg of ze een filmpje mochten maken voor de verjaardag van één van hen. Iedereen die in Gent studeert en tussen 18 en 30 jaar oud is, mag naar onze audities komen. We gaan erg breed: op tien weken stomen we een nieuw repertoire klaar. Dat kan barok, klassiek, pop of in dit geval gospel zijn.”

Loepzuiver

De meeste koren konden nog droog optreden. Maar toen ze gezamenlijk naar het Operaplein opstapten, gingen de hemelsluizen open. Eén geluk: voor het optreden met K’s Choice kregen ze een groot overdekt podium. Sarah Bettens bedankte het publiek voor de moed en bracht vervolgens loepzuivere versies van hits ‘Not An Addict’, ‘The Ballad Of Lea and Paul’ en ‘Almost Happy’. Bettens voelde het in de aanloop naar het concert kriebelen: “We traden in het verleden al eens op met een groot koor. Dat was een heel indrukwekkende ervaring. Sindsdien hoopten we stiekem dat we dat ooit nog eens zouden kunnen doen.”

Winter in Antwerpen loopt tot 6 januari. Naast onvermijdelijke pret als de kerstmarkt, de schaatspiste, de spiegeltent en het reuzenrad kun je ook afdalen naar de Voetgangerstunnel. Daar wacht je een mooi luisterverhaal: ‘Brieven aan Bijou’, vol grapjes, dubbele bodems en verwijzingen naar de stad. Het verhaal is ingesproken door onder meer Gène Bervoets, Ruth Beeckmans en Lynn Van Royen.

Info: www.winterinantwerpen.be