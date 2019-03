Juwelierszaak moet twee weken dicht van stadsbestuur philippe truyts

08 maart 2019

17u40 0 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur legt een sluiting van twee weken op aan een juwelierszaak in de Simonsstraat. De zaakvoerder heeft zich niet aan de politiecodex gehouden. De winkel moet dicht van 15 tot 28 maart.

Het is al de derde keer op vijf maanden tijd dat het college een malafide juwelier hard aanpakt. Eerder gebeurde dat met juweliers aan het Koningin Astridplein en in de Pelikaanstraat. In artikel 632 van de politiecodex staat dat handelaars verplicht zijn om bij de aan- en verkoop van tweedehandsjuwelen de gegevens van het juweel en de klant te registreren. Dat moet het fenomeen ‘heling’ tegengaan en het bestaande tweedehandscircuit reguleren. De stad wil komaf maken met de malafide handel in goud en sieraden en de financiering van georganiseerde criminaliteit. Met dat doel zijn er strenge controles.

De juwelier in de Simonsstraat heeft de wettelijke registratieplicht al herhaaldelijk geschonden. Vorig jaar is tweemaal een inbreuk vastgesteld, wat leidde tot twee administratieve geldboetes. Een derde overtreding kwam aan het licht toen de politie in december het aankoopregister in beslag nam en controleerde. Ondanks de eerdere verwittiging bleek de registratie nog steeds ontoereikend.