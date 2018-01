Juweliers pikken vestigingswet niet 02u48 0

De Raad van State heeft woensdag bij hoogdringendheid een klacht behandeld van Antwerpse juweliers die zich verzetten tegen een nieuw reglement van de stad dat de malafide handel in de sector wil aanpakken. Het stadsbestuur wil een moraliteitsonderzoek invoeren. Als iemand in het verleden is betrapt op overtredingen of is veroordeeld, dan mag hij in Antwerpen geen juwelierszaak meer uitbaten.





Het stadsbestuur hoopt zo komaf te maken met de louche praktijken in juwelierszaken in het diamantkwartier en aan het Centraal Station. De regeling is uitgewerkt door Ars Nobilis (federatie voor juweliers) en diamantkoepel AWDC. Volgens burgemeester De Wever heeft een gerichte politie-analyse eind 2016 uitgewezen dat bijna de helft van 218 gescreende zaakvoerders en werknemers uit de juwelensector gekend waren voor heling (27), zware diefstal (18) en gebruik van valse en vervalste geschriften (16). De juweliers die naar de Raad van State stapten, spreken over een "disproportionele aanpak" van het probleem en vinden bovendien de verplichting voor verkopers van tweedehandssieraden om bewakingscamera's te installeren een inbreuk op de privacywetgeving.