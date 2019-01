Juwelenhuis Ruys (bijna) beschermd monument BJS

27 januari 2019

Nog eventjes en het prachtige Juwelenhuis Ruys aan de Sint-Jorispoort in Antwerpen is een beschermd monument. De stad heeft een positief advies gegeven. Doorgaans volgt een definitieve bescherming dan binnen het jaar.

Juwelenhuis Ruys is een woonwinkelhuis in art-nouveaustijl met neorococo-elementen dat werd ontworpen in 1902 door Ferdinand Truyman in opdracht van de juweliersfamilie Ruys-Rambouw. Zowel de voor- als achtergevel en het interieur van de winkel bleven sinds het begin van de twintigste eeuw nagenoeg ongewijzigd en de juwelierszaak wordt nog steeds door dezelfde familie uitgebaat. De schoonheid van Juwelenhuis Ruys ontgaat ook filmmakers niet. Het pand deed in het verleden meermaals dienst als decor in binnen- en buitenlandse producties.

De stad Antwerpen heeft nu een positief advies gegeven voor de voorlopige bescherming. Er volgt nu een openbaar onderzoek wordt opgestart. Doorgaans leidt dat tot een definitieve bescherming van het gebouw door de Vlaamse overheid. Dat betekent dat er strengere voorwaarden zullen gelden voor verbouwingen en andere aanpassingen.