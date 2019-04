Juwelen met een grote boodschap: zoo waarschuwt tegen darmkanker met expo over sieraden in vorm van dierlijke uitwerpselen philippe truyts

04 april 2019

15u31 3 Antwerpen Elke dag sterven negen Belgen aan darmkanker. Een simpele test kan nochtans veel ellende voorkomen. Een bijzondere expo in de Antwerpse Zoo vraagt daar nu aandacht voor. Juweelontwerpster Daniëlle Goffa en dr. Luc Colemont van Stop Darmkanker sloegen de handen in elkaar. Goffa baseerde zich op de vorm van dierlijke uitwerpselen voor haar creaties.

Wist je dat de wombat vierkante drollen draait? Of dat de giraf slechts kleine keutels produceert? Het zijn twee van de negentien dieren die ‘model’ stonden voor de collectie die de Zoerselse juweelartieste Daniëlle Goffa (67) samenstelde. Voor één juweel, een halsketting, haalde ze inspiratie uit door de Gentse An De Kimpe, die negen jaar geleden te horen kreeg dat ze darmkanker in het allerslechtste stadium had. Ze keek de dood in de ogen, maar herstelde wonderwel. “Ooit was ik te beschaamd om met mijn klachten naar een dokter te gaan, nu geef ik zonder schroom lezingen”, zegt de moeder van drie dochters. “Maar de angst om te hervallen: die gaat nooit weg.”

Voor Daniëlle Goffa begon het avontuur tijdens een edelstenenreis naar Afrika en Azië. “Op een avond zag ik in de woestijn een ‘tapijt’ van uitgedroogde uitwerpselen van kamelen. Ik ben meteen foto’s beginnen te maken. Toen ik later in Sri Lanka de mest van olifanten had gezien, wist ik dat ik daar artistiek mee aan de slag kon.”

Kruistocht tegen kanker

Goffa stapte naar Luc Colemont, de arts die al jaren een kruistocht voert tegen darmkanker. “Hij vroeg me of ik twintig sets kon maken. En zo kwam ik ook bij de Antwerpse Zoo terecht. Want ik had hun hulp nodig om aan het nodige materiaal te komen.”

Dat was natuurlijk geen probleem. “Mest is voor ons als goud”, zegt zoölogisch directeur Linda Van Elsacker. “Het is een paspoort voor de dieren: voor wat ze eten, voor hun gezondheid, of ze al dan niet zwanger zijn. Daar hoef je niet altijd een microscoop bij te halen. Je kunt veel met het blote oog zien. De stevigheid, de kleur en de geur vertellen ons al heel wat.”

Gorilla’s: tuiniers van het woud

Zo zijn de gorilla’s – een heel belangrijke groep in de Antwerpse Zoo – in de natuur eigenlijk de ‘tuiniers’ van het woud. Ze eten vruchten en slikken grote zaden in. Uit onderzoek blijkt dat zaden uit gorillamest beter kiemen dan wanneer ze gewoon met het fruit op de grond vallen. Omdat gorilla’s graag op open plekken slapen en daar hun gevoeg doen, spelen ze een sleutelrol in het herstel van het oerwoud. (lees verder onder foto)

Vzw Stop Darmkanker, dat ook steun kreeg van AG Insurance, hoopt dat tegen 2021 zowat zesduizend darmkankers vroegtijdig worden opgespoord. “Hoewel elke dag 23 Belgen vernemen dat ze darmkanker hebben, doet slechts de helft van de Vlamingen in de groep boven 50 jaar mee aan de test. In Nederland is dat 72 procent. Als je er in een vroeg stadium bij bent, heb je negentig procent genezingskans. Doe dus gewoon de test.”

Algemeen Zoo-directeur Dries Herpoelaert is blij met de tentoonstelling. “Drie zaken komen samen: de mensen waarschuwen voor darmkanker, de kunst van Daniële Goffa en het belang van dierlijke uitwerpselen voor onze wetenschappers.”

De expo, nabij de olifantentempel in de Zoo, loopt tot eind augustus. Wellicht komt er nog een veiling. Dertig procent van de opbrengst gaat naar vzw Stop Darmkanker. Verdere info: www.zooscience.be