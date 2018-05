Juridisch moeras dreigt voor Slachthuissite 07 mei 2018

02u36 0 Antwerpen De overname van de veelbesproken Slachthuissite door vastgoedbedrijf Triple Living dreigt nog in een juridisch moeras terecht te komen. Brussels zakenman Dominique Janne wil via de Luikse handelsrechtbank de transactie van de aandelen van Land Invest Group laten blokkeren, zo schrijft zakenkrant L'Echo.

Na de politieke beroering over de aanwezigheid van bijna het hele stadsbestuur op een verjaardagsfeest van projectontwikkelaar Erik Van der Paal, besliste die om zijn aandelen in Land Invest Group aan Triple Living te verkopen.





Alleen, Van der Paal had de helft van de aandelen. De andere helft zit bij het Luikse pensioenfonds Ogeo Fund.





Daarvoor zijn er twee gegadigden: Triple Living én Novo, de holding van Dominique Janne. Die zou nu meer bepaald inzake de Slachthuissite op onregelmatigheden zijn gestoten. Janne waarschuwt burgemeester Bart De Wever (N-VA) voor de juridische gevolgen bij het uitreiken van bouwvergunningen, zolang er juridische procedures lopen.





(PHT)