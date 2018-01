Juridisch gevecht om 'koopje' van Fernand Huts 02u42 0 Archieffoto Laenen Fernand Huts. Antwerpen Brengt een 'koopje' van 17,5 miljoen euro van de Antwerpse miljardair Fernand Huts het Gentse OCMW in diskrediet? Daarover buigt de Gentse rechtbank zich. Enkele landbouwers zijn een procedure gestart omdat een Nederlandse investeringsmaatschappij van Huts, in hun ogen, veel te weinig heeft betaald voor landbouwgronden.

Het Gentse OCMW zette 450 hectare landbouwgrond uit het Nederlandse Sas van Gent te koop. De landbouwgrond werd echter niet per perceel te koop gesteld. Het OCMW verkocht de grote oppervlakte in een lot. Kleine kopers, zoals de landbouwers, konden onmogelijk bieden op de grond, waardoor grote investeerders vrij spel hadden.





Een Nederlandse investeringsgroep van Fernand Huts, de baas van Katoen Natie, bracht een bod uit waarmee het OCMW instemde. Huts betaalde 17,5 miljoen euro voor de landbouwgrond, ofwel 3,9 euro per vierkante meter. Terwijl de prijs voor landbouwgrond in die regio makkelijk tussen de 5,5 en 8 euro schommelt. Een koopje dus.





Landbouwers

Advocaat Nic Reynaert, die de landbouwers die een proces zijn begonnen tegen het OCMW vertegenwoordigt, wil echter een nietigverklaring van de verkoopovereenkomst. In zijn ogen heeft het OCMW fouten gemaakt bij de verkoop. "Het gaat om een selectieve openbare verkoop", legt Reynaert uit. "Dit is pure onrechtmatige staatssteun." Daarnaast stelt er zich volgens Reynaert nog een probleem. "De landbouwgrond is aan een veel te lage prijs verkocht." Als het toch niet tot een nietigverklaring zou komen, hopen de landbouwers dat Huts een meerwaardeprijs betaalt zodat de gronden toch aan een marktconforme prijs verkocht worden." Het proces is uitgesteld zodat alle partijen kunnen concluderen. (JEW)