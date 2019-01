Junkie gooit ammoniak

Belga

29 januari 2019

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Abdelmajid E.O. (40) veroordeeld tot vijf jaar cel en 1.600 euro boete voor het toebrengen van opzettelijke slagen met een verminking tot gevolg. Hij had vorige zomer een ammoniakoplossing naar een 49-jarige man gegooid op het Sint-Jansplein. Het slachtoffer liep daarbij een oogletsel op.

De feiten speelden zich op 3 augustus 2018 af voor een nachtwinkel op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Abdelmajid E.O. kreeg het daar aan de stok met Ahmed A. De beklaagde haalde een fles ammoniak uit zijn rugzak en gooide het product in het gezicht van het slachtoffer. De veertiger raakte zwaargewond aan de ogen en werd naar het ziekenhuis gebracht. Abdelmajid E.O. werd even later opgepakt in de ondergrondse parkeergarage op het Sint-Jansplein. Hij was zo onder invloed van verdovende middelen dat hij niet meteen verhoord kon worden. Hij beweerde zich naderhand niets meer te kunnen herinneren. Zijn DNA werd op de achtergelaten fles ammoniak aangetroffen. Hij gebruikte het goedje in het kader van zijn drugsverslaving.

De verdediging had voor een milde straf gepleit, maar de rechtbank vond enkel de maximumstraf op zijn plaats, gelet op de zware gevolgen voor het slachtoffer en zijn strafrechtelijk verleden. Abdelmajid E.O. liep al meerdere correctionele veroordelingen op. Hij moet het slachtoffer een provisionele schadevergoeding van 3.453 euro betalen. Enkele dagen voor deze feiten werd een 40-jarige vrouw het slachtoffer van een aanval met zwavelzuur op datzelfde Sint-Jansplein. Haar ex-vriend is vorige week voor de rechtbank verschenen voor poging tot moord. Er werd achttien jaar cel en vijftien jaar terbeschikkingstelling voor hem gevorderd.