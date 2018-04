Joyriders rijden deelwagen in de prak BESTUURDER NEGEERT RODE LICHT, MOET UITWIJKEN EN GAAT OVER DE KOP SANDER BRAL

09 april 2018

02u24 0 Antwerpen Er is alweer een auto van het deelwagensysteem Poppy in de prak gereden in Antwerpen. Getuigen zagen hoe de inzittenden van een Poppy-wagen uit het voertuig klauterden nadat ze tegen een andere auto crashten aan de Jan De Voslei op het Kiel.

Een zware crash op het kruispunt van de Jan De Voslei met de Camille Huysmanslaan op het Kiel zaterdagavond is wellicht veroorzaakt door joyriders die een deelwagen van Poppy misbruikten. "De deelwagen kwam met hoge snelheid over het kruispunt gereden richting stadscentrum", verduidelijkt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse lokale politie. "De bestuurder negeerde daarbij het rode licht en moest uitwijken voor een ander voertuig dat door het groene licht reed. De chauffeur verloor de controle over het stuur, raakte de verhoogde middenberm, ging over de kop en kwam op zijn zij tot stilstand tegen een andere wagen. Bij de aanrijding sneuvelde ook een verkeerslicht. Getuigen zagen vervolgens hoe vier inzittenden het voertuig verlieten door het bestuurdersraampje en het wrak achterlieten."





Aangezien het om een deelwagen gaat, kon de politie de eigenaar van het voertuig niet opsporen. De wagen werd getakeld met het oog op sporenonderzoek om zo de inzittenden te achterhalen. Bij het ongeval raakte niemand gewond.





Het is niet de eerste keer dat joyriders een deelwagen van Poppy in de prak rijden. Op 2 februari reden drie onbekenden een Poppy-wagen doorheen een muur in de bovengrondse parking van Brico aan de Noorderlaan. Ook toen vluchtten de drie inzittenden weg. Op dat moment bestond het deelwagensysteem waarmee je wagens kan openen met één enkele klik op je smartphone nog maar twee weken en waren er al tientallen ongevallen gemeld. Over de huidige cijfers wilde Poppy gisteren nog niks kwijt. Politie en Poppy zaten eerder al samen om te bekijken hoe ze de situatie samen konden aanpakken.





"Wij veroordelen onverantwoord rijgedrag en misbruik van ons systeem", benadrukt Alexander Van Laer, ceo van Poppy.





Strenge criteria

"Wij handhaven dan ook strenge criteria vooraleer gebruikers toegang krijgen tot ons platform. Zo moeten gebruikers een geldig rijbewijs kunnen voorleggen dat ze al zes maanden hebben, samen met hun identiteitskaart en een recente foto van henzelf. Onze teams vergelijken de foto met de identiteitskaart en het rijbewijs en bij groen licht moeten gebruikers een geldige kredietkaart aan hun account koppelen." Bij Poppy kan er op elk moment nagekeken worden welk account er op welk moment met welke wagen aan het rijden is. "Maar jammer genoeg wordt er ook identiteitsfraude gepleegd net zoals dat bij elke andere wagen kan", gaat Van Laer verder. "Wij geven die gegevens uiteraard door aan de politie maar dat is geen garantie om de daders te kunnen pakken. Hoe dan ook verlenen wij onze samenwerking met politie en parket en zullen wij er alles aan doen om de verdachten te vinden zodat ze zich kunnen verantwoorden."