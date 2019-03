Jordan Lukaku riskeert rijverbod voor gevaarlijk rijgedrag op de E19 BJS

25 maart 2019

15u50 0 Antwerpen Het Antwerpse aanklager heeft vanmorgen drie maanden rijverbod en 900 euro boete gevorderd tegen profvoetballer Jordan Lukaku (24) voor ‘gevaarlijk rijgedrag’. Mogelijk moet hij zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen. De Rode Duivel ontkent dat hij achter het stuur zat en vraagt de vrijspraak.

De zaak werd vanmorgen voor de correctionele rechtbank in Antwerpen gepleit omdat Jordan Lukaku in beroep was gegaan tegen een eerder vonnis van de Antwerpse politierechter. Zelf was de voetballer niet aanwezig op de zitting: hij liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat.

De feiten dateren van mei 2015. De politie kreeg toen de witte Range Rover van Lukaku in de gaten op de E19 tussen Rumst en Antwerpen-Noord. De wagen wisselde tegen hoge snelheid van baanvak en ging ook af en toe onverwacht in de remmen. “Zéér gevaarlijk rijgedrag. Mogelijk was de bestuurder aan het racen”, zei de aanklager op het proces.

De advocaat van Lukaku gaat voor de vrijspraak. “Onze cliënt leende in die periode zijn voertuig regelmatig uit. We kunnen aantonen dat een vriend, en niet onze cliënt, achter het stuur zat toen de overtredingen werden begaan. De betrokkene is zelfs bereid om hierover op de zitting te getuigen.”

Vonnis op 29 april.