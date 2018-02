Joodse vader en zoon bijna aangereden op voetpad 05 februari 2018

02u27 0 Antwerpen De dronken chauffeur die afgelopen weekend net geen vader en zoon op het voetpad aanreed, is weer op vrije voeten.

Zaterdagochtend op de Isabellalei waren een Joods-orthodoxe vader en zijn zoon aan het wandelen op het voetpad van de Isabellei in de joodse buurt. Op bewakingsbeelden die verspreid werden door Joods Actueel, is te zien hoe het duo maar net op tijd kon wegspringen om niet aangereden te worden door een roekeloze chauffeur. Die scheerde namelijk met hoge snelheid over het voetpad. Volgens Joods Actueel gaat het om een haatactie.





"Dat kan niet bevestigd worden", klinkt het bij de lokale politie van Antwerpen.





"Er is niets dat wijst in de richting van een antisemitische daad. De man werd meteen na het incident bestuurlijk aangehouden omwille van dronkenschap in het verkeer en het overtreden van verschillende verkeersregels. Door zijn dronken toestand werd hij pas zaterdagavond verhoord. Er werd beslist de man niet voor te leiden bij de onderzoeksrechter."





De aanhouding van de 30-jarige bestuurder werd dus niet bevestigd. Hij riskeert wel nog vervolgd te worden voor het incident. (BSB)