Joodse gemeenschap ongerust over Jean-Marie Dedecker philippe truyts

17 januari 2019

19u40 0 Antwerpen De Joodse gemeenschap in Antwerpen reageert ongerust op de samenwerking van N-VA met Jean-Marie Dedecker. Die duwt als onafhankelijke de federale lijst. Dedecker liet zich in het verleden zeer kritisch uit over Israël en de Joden. Bart De Wever wijst erop dat Dedecker geen lid wordt van N-VA. “Onze houding tegenover de Joodse gemeenschap zal niet veranderen”, stelt hij in Joods Actueel.

Jean-Marie Dedecker noemde in zijn boek ‘Rechts voor de raap’ Israël het enige land ter wereld dat met toestemming van het wereldgeweten openlijk racisme mag belijden. In een reactie aan Joods Actueel beklemtoonde hij donderdag nog eens dat hij zich steeds heeft gekant tegen de manier waarop Israël met de Palestijnen omgaat. “Maar ik ben niet tegen het bestaansrecht van Israël. Ik ben géén antisemiet. De Holocaust is het ergste van het ergste.”

Gemeenteraadslid André Gantman (N-VA) bevesgigt dat Dedecker niet in de fractie zal zetelen, niet aanwezig zal zijn op partijbesturen en geen enkele zeggenschap zal hebben over de standpunten van N-VA.

Bart De Wever heeft begrip voor de Joodse bezorgdheid. “Als er ongerustheid is, dan bied ik hierbij graag aan om die onder elkaar uit te praten.”