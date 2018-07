Joods-orthodox meisje wint KdG-award 11 juli 2018

De joods-orthodoxe Rezi Friedman heeft de Grote Award van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) gewonnen. Géén evidente prestatie voor een studente die in een gesloten gemeenschap opgroeide. "Dat zoveel studenten en docenten op mij hebben gestemd, is een hele grote verrassing", reageert ze.





De school was onder de indruk van de wijze waarop Rezi Friedman haar overtuiging met haar opleiding kon combineren. De uitreiking van de Grote Award viel op een zaterdag, maar ondanks de sabbat bleek dat geen probleem. Friedman heeft aan de KdG een professionele bachelor behaald in de richting 'Pedagogie van het jonge kind'. "Mijn joods geloof stond mijn studies niet in de weg. Nooit heb ik iets tégen mijn religie moeten doen."





Rezi is de dochter van de controversiële Moshe Friedman. Die houdt er extreme, antizionistische standpunten op na. Zes jaar geleden bedong hij via de rechter dat hij zijn twee zoons in een joodse meisjesschool mocht inschrijven. (PHT)