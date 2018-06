Jongste dochter Filip Dewinter derde op districtslijst 12 juni 2018

Veroniek Dewinter (23), de jongste dochter van Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter, zal voor die partij in oktober op de derde plaats staan van de lijst voor het district Antwerpen. De lijsttrekker is eveneens een vrouw. Het Vlaams Belang verklapt pas woensdag haar naam bij de voorstelling van 'vijf jonge Leeuwen' die een verkiesbare plek krijgen.





Veroniek Dewinter is niet aan haar politiek debuut toe. In 2014 duwde ze in Henegouwen de stuntlijst 'Faire Place Net' van voormalig Vlaams parlementslid Frank Creyelman. Dat jaar nam ze ook deel aan het VIER-programma 'Terug naar eigen land'.





Het Vlaams Belang kondigt ook een jongeren 'vanuit N-VA' aan die de partij komt versterken.





(PHT)