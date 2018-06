Jongeren zetten zich in tegen zwerfvuil 28 juni 2018

Een broeihete zomerdag of niet, in Antwerpen gingen gisteren heel wat jongerenwerkingen aan de slag tegen zwerfvuil. De actie kadert in de '10-minutes a day'-challenge van bedrijfsleider Jean-Paul Meus. "Het is belangrijk om ook binnen het stedelijke jeugdbeleid aandacht te hebben voor bredere vraagstukken in onze maatschappij, zoals afval. Ook initiatieven rond thema's als afval, zwerfvuil enzovoort passen hierin", zegt schepen Nabilla Ait Daoud. Onder andere de jongeren van Kras Kiel, Kras Zuid, Platform Allochtone Jeugdverenigingen, Habbekrats, Let's Go Urban Academy en Jeugdcentrum Bouckenborgh hielpen mee gisteren. (NBA)