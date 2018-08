Jongeren pleinwerking vertoeven tegen lente in eigen stek 31 augustus 2018

02u23 0 Antwerpen Formaat, de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen, start met de renovatie van een gebouw in de Aartselaarstraat 166 in Hoboken. Bedoeling is dat de jongeren van de pleinwerking ook bij slecht weer activiteiten kunnen houden.

De renovatie is in principe klaar tegen de lente van 2019. Formaat beheert drie jeugdhuizen in Antwerpen, waaronder ook de Schietgang in het Fort van Hoboken. In het gerenoveerde pand komen een fietsatelier en een ruimte voor activiteiten, zoals dans en yogaworkshops. Er komen ook een plek voor huiswerkhulp, een knutselruimte, een keuken en sanitaire voorzieningen. Op de tweede verdieping ligt straks de kantoorruimte en een werkinfopunt. De stad steunt de renovatie met 50.000 euro. Kinderen en tieners van de jeugdwerking gingen gisteren al symbolisch aan de slag met bamboestokken om zelf constructies te bouwen. De eerstesteenlegging was voor schepen van Jeugd Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Vanuit deze uitvalsbasis kan Formaat een duurzame werking uitbouwen, waar niet enkel jongeren, maar ook de mensen uit buurt van kunnen genieten", zegt Ait Daoud. "Het mooiste aan dit project is dat het onze jongeren en de buurt sterker zal maken." In een voorbereidende fase werd het pand al volledig gestript door de jongeren van WELA vzw, wat staat voor Werken en Leren Antwerpen. (DILA)