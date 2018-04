Jongeren gaan op speeddate met politieman MEER DAN 5.000 ANTWERPENAARS TUSSEN 18 EN 26 ZOEKEN JOB DIETER LIZEN

26 april 2018

02u40 0 Antwerpen De Antwerpse jeugdwerkloosheid zat in maart 2018 op het laagste peil van de afgelopen 10 jaar. Toch blijkt één op de vier werklozen een jongere en zijn er 5.428 Antwerpenaars tussen 18 en 26 jaar op zoek naar een baan. Daarom organiseren de Werk-InfoPunten speeddates tussen jongeren en agenten, verpleegsters of treinmachinisten, want dat zijn knelpuntberoepen.

De stad Antwerpen telde 5.428 jonge niet-werkende werkzoekenden tussen 18 en 26 jaar in maart 2018. Het laagste cijfer van de afgelopen 10 jaar.





"Positief, maar toch vinden veel van die werkloze jongeren de weg naar een baan niet", zegt schepen van Werk Marc Van Peel. "De uitvlucht dat er geen werk is, gaat niet meer op. In maart stonden er 3.907 vacatures open in onze stad, voor 35 procent van die vacatures is geen diploma of geen hoger diploma vereist. Veel heeft te maken met schooluitval en het feit dat deze jongeren meer ondersteuning kunnen gebruiken richting opleiding of werk."





Om die ondersteuning te bieden opende Jongerenorganisatie Formaat in juni vorig jaar een WerkInfoPunt (WIP) op Linkeroever.





Zo kunnen ze jongeren in hun eigen omgeving begeleiden tijdens workshops rond cv's en solliciteren, infosessies of een speeddate met mensen met knelpuntberoepen.





Jongeren schuiven van tafel naar tafel om telkens een paar minuten te praten met mensen met iemand met een knelpuntberoep: een politie-inspecteur, een treinbestuurder, een meestergast mechanica bij BASF of een verkoper bij AS Adventure.





"Veel jongeren hebben een verkeerd beeld van de inhoud van en vereisten voor bepaalde jobs. Ze denken soms te snel dat het voor hen niet weggelegd is", zegt Axel Dingemans, van Formaat.





"Ik was geïnteresseerd in de job van treinconducteur, maar je hebt daar, net als bij de politie, een middelbaar diploma voor nodig", zegt Marouane (23).





"Dat heb ik nooit gehaald, ik ben in mijn vijfde jaar gestopt. Ik had een job in de haven, maar daar kreeg ik na een half jaar mijn ontslag. Ik hoop dat ik een goede baan vindt, maar zonder diploma is dat niet makkelijk. Middenjury zie ik niet zitten, dan verlies ik weer een jaar op school. Ik wil liever nu beginnen werken".





Zijn collega Mourad (21) volgt momenteel een opleidingstraject bij Baanbrekers, dat zijn vertrouwenspersonen van jeugdwerking Formaat die een persoonlijke band met de jongeren opbouwen. "Ik wil graag een kantoorbaantje. Dat lijkt me wel fijn. Ik vind het wel goed dat we hier in het WerkInfoPunt begeleid worden in de zoektocht naar een baan. Zo kom je ook in contact met jobs waar je misschien niet meteen aan dacht."





De stad plant tegen eind dit jaar nog drie WerkInfoPunten te openen, in Hoboken, in Merksem en in Antwerpen-Noord .