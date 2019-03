Jongeman vrijgesproken

voor poging ontvoering Patrick Lefelon

18 maart 2019

17u53 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de 31-jarige T.S. uit Deurne veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel voor het toebrengen van opzettelijke slagen aan een 17-jarig meisje. De man werd oorspronkelijk vervolgd voor poging tot ontvoering, maar dat vond de rechtbank niet zonder twijfel bewezen.

Het meisje was op 3 september 2018 rond 21 uur op weg naar huis met de fiets. Aan de Argentiniëlaan in de Antwerpse wijk Luchtbal reed ze een man voorbij, die haar bij de arm greep en tot stilstand bracht. Hij toonde een mes en zei dat ze mee moest komen. Hij wees daarbij naar een appartementsblok. Het meisje zag kans om weer op haar fiets te springen en er vandoor te gaan.

De beklaagde was haar nog achterna gereden, maar aan natuurgebied de Oude Landen in Ekeren moest hij de achtervolging staken. Een getuige had hem achter het meisje zien rijden en verwittigde de politie. Via de nummerplaat kon de beklaagde geïdentificeerd worden. In zijn wagen werd een mes aangetroffen. Het meisje, dat intussen ook aangifte had gedaan, herkende de beklaagde en het mes.

Volgens de dertiger berustte alles op een misverstand. Hij had vanuit zijn wagen een blinkend object op de grond zien liggen en moest door zijn dwangneurose weten wat het precies was. Net nadat hij het object - een mes - had opgeraapt, was het meisje tegen hem gebotst. Ze schrok en ging er meteen vandoor. Hij was haar achterna gereden om uit te leggen dat hij geen slechte bedoelingen had.

Advocaat Kris Luyckx die verdachte S.L. bijstond, had de rechtbank gewezen op de onduidelijkheid van de feiten. “Als de rechtbank twijfelt of het om een poging tot ontvoering ging, dan moet die twijfel in het voordeel van de verdachte spelen.”

De rechtbank gaf de verdachte inderdaad het voordeel van de twijfel. De rechters zijn overtuigd dat de feiten een traumatische impact op het slachtoffer hadden, maar zijn niet zeker of het echt de bedoeling was om haar te ontvoeren. Hij had haar wel dreigend benaderd en bij de arm gegrepen, waardoor ze blauwe plekken had opgelopen.

De feiten werden daarom geherkwalificeerd van een ontvoeringspoging naar opzettelijke slagen en verwondingen. Hij krijgt 18 maanden celstraf en moet het meisje een provisionele schadevergoeding van 3.000 euro betalen.