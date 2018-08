Jongeman neemt lsd en zwaait naakt met mes op straat 22 augustus 2018

Vijf jongeren van 18 en 19 jaar zijn in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden voor drugsfeiten. Een van hen had een slechte ervaring met lsd en belandde naakt op de Frankrijklei, waar hij luid roepend met een mes zwaaide en opgemerkt werd door voorbijgangers. Een politieteam kwam even later ter plaatse en kon de jongeman aantreffen in de Kiliaanstraat, waar hij in een huis de meubels naar buiten aan het gooien was. In het huis werden ook nog vier andere jongens aangetroffen. Ze werden bestuurlijk aangehouden en gaven toe dat ze lsd en cannabis hadden gebruikt. (NBA)