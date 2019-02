Jongeman (19) op elektrische step lichtgewond na knal tegen wagen Sander Bral

22 februari 2019

15u24 0

In de Abdijstraat op het Kiel vond donderdagavond een aanrijding plaats tussen een auto en een negentienjarige man op een elektrische step. De man op de step reed richting Sint-Bernardsesteenweg. Ter hoogte van het kruispunt met de Zandvlietstraat botste hij op een wagen die in de richting van de De Bosschaertstraat reed. De 74-jarige bestuurder van de wagen had voorrang van rechts en had de man op de step niet opgemerkt, omdat deze aan de linkerkant van de rijbaan reed. Deze ging er verkeerdelijk van uit dat hij zich op een voorrangsweg bevond. De wagen was stevig geblutst maar wel nog rijvaardig, de step was helemaal kapot. De jongeman raakte slechts lichtgewond bij de aanrijding.