Jonge winkeldievegges betrapt op Meir Sander Bral

16 april 2019

16u41 0 Antwerpen Een anonieme patrouille van de lokale politie die naar winkeldieven op de Meir en omgeving speurt, kon maandagmiddag twee jonge winkeldieven betrappen.

De twee meisjes vielen op door hun zenuwachtige houding en de manier waarop ze het winkelpersoneel in de gaten leken te houden. Toen de inspecteurs zagen dat ze verschillende kleren uit de rekken haalden, maar slechts één ding afrekenden, gingen ze over tot controle. De meisjes hadden al in vier verschillende winkels toegeslagen, goed voor een buit van enkele honderden euro’s. De kledingstukken konden dankzij de politie gerecupereerd worden voor de getroffen winkels.