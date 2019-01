Jonge mannen trappen zijspiegels van wagens Sander Bral

11 januari 2019

19u02 0

Een bewoner van de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen-Noord verwittigde donderdagnacht de politie omdat twee mannen wagens beschadigden. Er werd een patrouille aangestuurd die ter plaatse twee mannen 20 en 22 jaar kon aantreffen. In totaal werden van drie voertuigen de zijspiegels vernield. De twee verdachten gedroegen zich geagiteerd en probeerden zich aan de controle te ontrekken. Eén van hen verkeerde ook in een staat van openbare dronkenschap. Beide mannen werden overgebracht naar de Noorderlaan.